Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zeugenaufruf zu Einbruch in das Schulzentrum im Bereich Jahnstraße/Raabestraße in Eschershausen.

Holzminden (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 14.09.2021 sind bislang unbekannte Täter in das Schulzentrum Eschershausen eingebrochen. Die Täter beschädigten mehrere Glastüren und Fenster. Durch die beschädigten Fenster stiegen die Täter in die Grundschule und die Haupt- und Realschule Eschershausen ein. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Bargeld und Wertsachen durchsucht. Die geräuschvolle Vorgehensweise dürfte Anwohnern nicht unbemerkt geblieben sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell