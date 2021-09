Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei sucht weitere Zeugen zu Einbrüchen in Coppenbrügge und Marienau

Coppenbrügge und Marienau (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Coppenbrügge und Marienau zu mehreren sog. Eigentumsdelikten. Die Vollendung zweier Taten, konnte durch aufmerksame Zeugen verhindert werden.

Am Freitag (10.09.2021) wurde ein Renault-Sprinter auf einem eingezäunten Firmengelände An der Schachtebeeke in Marienau gewaltsam geöffnet. Der Versuch, das Fahrzeug zu entwenden, misslang. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr.

Sonntagmorgen (12.09.2021), gegen 00.05 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter den Münzschacht einer SB-Waschanlage, ebenfalls in der Straße An der Schachtebeeke in Marienau auf. Die Täter wurden durch zufällig auf das Gelände der Waschanlage fahrende Fahrzeugführer bei der Tatausführung gestört. Sie flüchteten fußläufig, aber ohne Beute, über ein angrenzendes Baugrundstück in Richtung Marienau.

Die Zeugen (24 Jahre aus Hameln und Emmerthal) aus beschreiben die Täter als ca. 180 - 185 groß und schlank, bekleidet mit einem schwarzen (Täter 1) bzw. einem grauen (Täter 2) Pullover.

Wenig später, etwa gegen 01.50 Uhr, wurde eine Zeugin (25 Jahre aus Hameln) Augenzeugin eines Einbruchs in die ARAL Tankstelle in Coppenbrügge (Alte Heerstraße). Während die junge Frau in Tankstellennähe eine Zigarette rauchte, warfen zwei männliche Täter eine Schaufensterscheibe zum Verkaufsraum ein. Während ein Täter den Verkaufsraum betrat, machte die 25-Jährige auf sich aufmerksam und hinderte die Einbrecher an einer weiteren Tatausführung. Die beiden Unbekannten flüchteten fußläufig in Richtung Marienau.

Die Täterbeschreibung der Zeugin deckt sich mit denen der Zeugen zum Waschanlagen-Aufbruch. Bei dem Einbruch in die Tankstelle trugen die Täter zudem Sturmhauben.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang zwischen allen drei Taten aus.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/9331-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell