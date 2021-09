Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Pizza angebrannt; Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Kind schwer gestürzt

Ein dreijähriges Kind hat am Sonntagnachmittag beim Sturz von seinem Fahrrad schwere Verletzungen erlitten. Der Junge befuhr zusammen mit Angehörigen gegen 15.45 Uhr den Radweg der Noyon-Allee in Richtung Ulmer Straße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er ins Straucheln und fiel auf die Straße. Eine dort fahrende, 27 Jahre alte Pkw-Lenkerin erkannte die Situation und konnte noch rechtzeitig ausweichen und anhalten. Zu einer Kollision mit dem Kind war es nach aktuellem Kenntnisstand nicht gekommen. Der Dreijährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Münsingen (RT): Unfall beim Überholen

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Überholmanöver mit einem Auto zusammengestoßen und zu Fall gekommen. Der 70-jährige Biker befuhr mit seiner BMW gegen 14.45 Uhr die K 6701 von Münsingen herkommend in Richtung Dottingen und setzte im Bereich der Abzweigung zum Flugplatz zum Überholen eines Opel Astra an. Die 38 Jahre alte Fahrerin des Wagens wollte jedoch ihrerseits nach links in Richtung Flugplatz abbiegen und hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand entsprechend den Blinker gesetzt. Bei der folgenden Kollision stürzte der Motorradfahrer und rutschte zusammen mit seiner Maschine in den linken Straßengraben. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf zirka 8.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Bei Unfall mit beträchtlichem Sachschaden verletzt

Vermutlich zu schnell unterwegs war ein 18-Jähriger, der am Sonntagnachmittag auf der Brückenstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der junge Mann befuhr gegen 17.45 Uhr die doppelspurige Zollbergstraße abwärts, als er in der Rechtskurve beim Übergang in die Brückenstraße die Kontrolle über die Mercedes V-Klasse verlor. Der Van kam im Kurvenbereich zu weit nach links und kollidierte mit einer steinernen Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Steinrabatten ausgebrochen und die V-Klasse massiv beschädigt. Der Unfallverursacher erlitt offenbar leichte Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mercedes, an dem einer vorläufigen Schätzung zufolge Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Dettingen (ES): In Firma eingebrochen

Am Wochenende ist in eine Firma in der Kirchheimer Straße in Dettingen eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, neun Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster ins Innere des Gebäudes. In der Firma hebelte er eine Verbindungstür auf und versuchte vergeblich, einen aufgefundenen Tresor gewaltsam zu öffnen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Wernau (ES): Pizza angebrannt

Eine schwarz gewordene Pizza hat am frühen Sonntagmorgen zum Einsatz der Rettungskräfte in der Otto-Hahn-Straße geführt. Ein junger Mann hatte diese im Ofen vergessen und war auf der Couch eingeschlafen. Aufmerksame Nachbarn hörten gegen 5.50 Uhr einen Rauchmelder aus dessen Wohnung und alarmierten die Feuerwehr. Nach erfolglosem Klingeln und Klopfen musste diese die Tür öffnen und den Bewohner wecken. Er wurde im Anschluss vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Außer einer verbrannten Pizza und etwas Ruß war es zu keinem Schaden gekommen. (ms)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Fußgängerin gestürzt

Schwere Verletzungen hat eine 37 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Schönbergstraße zugezogen. Ein Neunjähriger hatte die Frau kurz vor 14 Uhr mit seinem Tretroller touchiert. Daraufhin stürzte die 37-Jährige zu Boden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war vorsorglich angefordert worden. Der Junge blieb unverletzt. (rn)

Nürtingen (ES): Mehrere Unfälle auf der L 1205

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sind die Folge von zwei Verkehrsunfällen, die sich am Sonntagabend kurz hintereinander auf der L 1205 zwischen Nürtingen und Wolfschlugen ereignet haben. Kurz nach 18 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Skoda auf der Landesstraße von Wolfschlugen in Richtung Nürtingen unterwegs und musste auf Höhe der Einmündung mit der Straße Oberensinger Höhe verkehrsbedingt bremsen. Ein hinterherfahrender 19-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW auf den Skoda auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Nur wenige Minuten später ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall. Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer war mit seiner Ducati an der vorherigen Unfallstelle vorbeigefahren und nach dem Wiedereinscheren in das Heck eines vorausfahrenden Suzuki gekracht. Der Biker stürzte anschließend zu Boden und musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Seine Ducati wurde abgeschleppt. (rn)

Tübingen (TÜ): Nach Kollision mit Radlerin davongefahren (Zeugenaufruf)

Nach der Kollision zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin am Sonntagmittag ermittelt das Polizeirevier Tübingen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 13 Uhr befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Pedelec die Waldhäuser Straße abwärts in Richtung Mörikestraße. Auf Höhe der Bushaltestelle "Engelfriedshalde" wechselte ein vorausfahrender schwarzer SUV auf die rechte Bushaltespur. Ohne zu blinken wendete der Pkw anschließend über beide Fahrspuren hinweg um 180 Grad nach links, worauf es zum Zusammenstoß mit der weiterhin abwärts fahrenden Radlerin kam. Die Frau stürzte auf den Asphalt und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich in der Folge vor Ort um sie. Der noch unbekannte Fahrer des schwarzen SUV hatte seine Fahrt zwischenzeitlich ohne anzuhalten bergaufwärts fortgesetzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Pkw bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Auf Zebrastreifen angefahren

Zwei Fußgänger sind am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall beim Bahnhof verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Mann war gegen 14.20 Uhr mit einem Opel auf der Poststraße unterwegs und hielt den derzeitigen Ermittlungen zufolge am dortigen Fußgängerüberweg an. Aus noch unbekannter Ursache übersah er beim Anfahren einen 72-Jährigen auf dem Zebrastreifen und touchierte diesen. Der Senior stürzte dadurch gegen einen ebenfalls auf dem Überweg gehenden 20-Jährigen, der in der Folge auch zu Fall kam. Beide Fußgänger erlitten augenscheinlich leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde der 72-Jährige noch vorsorglich in eine Klinik gebracht. Am Opel waren nur leichte Beschädigungen ersichtlich. (mr)

Hechingen (ZAK): Motorradfahrerin übersehen

Am Sonntagnachmittag ist es in Hechingen zur einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Motorradfahrerin gekommen. Gegen 14.45 Uhr bog ein 31 Jahre alter VW Golf-Lenker von der Unterstadt kommend nach links in die Stettener Halde ab und übersah hierbei eine von der B 27 abfahrende und bevorrechtigte Motorradfahrerin. Die 22-jährige Frau stieß trotz eines Bremsmanövers mit der Beifahrerseite des Pkw zusammen und verletzte sich wie bislang bekannt ist leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen war Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro entstanden. (mr)

Albstadt (ZAK): Nach Verkehrsunfall in Klinik eingeliefert

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der B 463 musste ein Motorradfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der 35-jährige Biker war mit seiner Honda gegen 13.10 Uhr auf der Bundesstraße von Ebingen herkommend in Richtung Lautlingen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung auf die K 7152 wurde er von einem entgegenkommenden VW Golf-Lenker übersehen, der nach links auf die Kreisstraße abbiegen wollte. Als der Autofahrer den Biker bemerkte, bremste er ab und kam auf dessen Fahrstreifen zum Stehen. Der Motorradfahrer bremste seinerseits ab und wich dem Auto nach rechts aus. Dabei geriet er jedoch in den Grünstreifen und verletzte sich beim anschließenden Sturz schwer. Seine Honda, an der sich der Schaden auf etwa 2.500 Euro belaufen dürfte, wurde abgeschleppt. (mr)

Balingen (ZAK): Sachbeschädigung durch Farbschmierereien (Zeugenaufruf)

Durch Farbschmierereien an der evangelischen Stadtkirche am vergangenen Wochenende ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 8.15 Uhr, verunstaltete ein Unbekannter die Treppe am Hintereingang der Kirche in der Straße Am Spitaltörle mit Schriftzügen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 07433/2640 Hinweise entgegen. (sm)

