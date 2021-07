Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Lörrach hat eine 54-jährige Autofahrerin am Donnerstag, 15.07.2021, gegen 16:15 Uhr, eine Fußgängerin touchiert. Die Autofahrerin hatte die 64-jährige übersehen, die gerade über den Parkplatz zu ihrem Auto lief. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Auto entstand kein Sachschaden.

