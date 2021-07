Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto überschlägt sich auf der Autobahn - Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Drei Verletzte und ein Totalschaden sind die Bilanz von einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 15.07.2021, gegen 17.10 Uhr, auf der Autobahn zwischen Lörrach-Ost und Rheinfelden. Die Strecke befuhr ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Honda talwärts. Aus bislang unklarer Ursache kam er nach rechts ins Bankett, woraufhin der junge Mann dagegen lenkte und an die Mittelschutzplanke knallte. Beim erneuten Gegenlenken kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine steil ansteigende Böschung hinauf und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Alle drei Insassen wurden verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme musste zunächst ein Fahrstreifen gesperrt werden, später aufgrund der Landung eines Rettungshubschraubers kurzfristig beide Fahrtrichtungen. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Lörrach und das DRK mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

