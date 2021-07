Polizei Dortmund

POL-DO: Rennen im Tunnel: Polizei stellt Porsche, Mercedes, Führerscheine und Mobiltelefon sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0698

Vier Mobiltelefone, zwei Führerscheine, einen Porsche und einen Mercedes stellte die Dortmunder Polizei in der Nacht zu Dienstag (6.7.2021) nach einem illegalen Pkw-Rennen unter zwei 23 und 28 Jahre alten Männern sicher.

Um 1.35 Uhr fielen der Porsche Panamera und der Mercedes E 350 D mit rasanten Spurwechseln auf der Bundesstraße 1 in Dortmund einer Zivilstreife auf. Beide Pkw fuhren auf der B1 zunächst in Richtung Dortmund und von dort auf die B 236 in Richtung Lünen.

Dort positionierten sich die Fahrer nebeneinander - um ihre Pkw im Tunnel Wambel dann stark zu beschleunigen. In der Spitze erreichten sie - verfolgt von dem zivilen Streifenwagen - 200 km/h, wo nur Tempo 80 erlaubt ist. Schließlich fuhren die Männer von der B 236 auf die A 2 in Richtung Oberhausen. Auch auf der A2 erreichten sie 200 km/h.

Den Mercedes kontrollierte die Zivilstreife auf dem Rastplatz Ickern. Den Führerschein des 28-jährigen Fahrers aus Herten, dessen Mobiltelefon und das seines Beifahrers sowie den Pkw stellte die Polizei sicher.

Ein Streifenteam der Autobahnpolizei zog den Porsche auf der Emscherallee in Dortmund-Mengede aus dem Verkehr. Der 23-jährige Fahrer aus Bochum ist der Polizei bereits als Teilnehmer eines illegalen Rennens bekannt. Auch hier stellte die Polizei den Führerschein, die Mobiltelefone und den Pkw sicher.

Die Polizei ermittelt gegen beide Fahrer, da sie mutmaßlich gegen § 315d des Strafgesetzbuches ("verbotene Kraftfahrzeugrennen") verstoßen haben.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell