Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Buntmetalldiebstahl

Zwischen Samstag, 12. März 2022, 12.00 Uhr, und Montag, 14. März 2022, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von der Friedhofskapelle an der Meerdorfer Straße ein Kupferfallrohr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen OT Bunnen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14. März 2022, kam es um 07.30 Uhr an der Hauptkreuzung in Bunnen zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen MAN LKW-Anhänger-Gespanns mit offener Ladefläche befuhr die Umgehungsstraße (Kreisstraße K358) von Essen (Oldenburg) kommend in Fahrtrichtung Bunnen. Einige hundert Meter vor der Ampelkreuzung fiel ein Kanister von seiner Ladefläche auf die Fahrbahn. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Quakenbrück kam dem LKW in dieser Situation entgegen. Der Kanister prallte gegen die Fahrzeugfront seines PKW. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Löningen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 14. März 2022, wurde gegen 07.25 Uhr ein 61-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er zum Einen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zum Anderen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Dem 61-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und seine Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt. Die Fahrerlaubnis war dem 61-Jährigen bereits im Oktober vergangenen Jahres aufgrund einer vorausgegangenen Trunkenheitsfahrt entzogen worden.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 14. März 2022, um 18.10 Uhr, wurde in der Ritterstraße ein 20-jähriger Cloppenburger auf einem Elektro-Scooter festgestellt, für den kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

