Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 11. März 2022, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr entwendeten unbekannte Personen die Geldbörse aus der Tasche einer 72-jährigen Frau aus Dinklage. Zum genannten Zeitpunkt befand sich die Frau für Einkäufe in einem Lebensmittel-Discounter im Falkenweg. Ihre mitgeführte Tasche hatte sie in einem Einkaufswagen abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines amtl. Kfz-Kennzeichens

Von Dienstag, 8. März 2022, 14.00 Uhr bis Freitag, 11. März 2022, 12.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Stresemannstraße das vordere amtl. Kfz-Kennzeichen eines BMW X3. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Tiefgarage abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Freitag, 11. März 2022, in der Zeit von 08.15 Uhr bis 13.30 Uhr zerkratzten unbekannte Personen in der Landwehrstraße den Lack der Fahrertür eines Mazda 6. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der dortigen BBS abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 400,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Bakum - Einbruch

Am Sonntag, 13. März 2022, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21.55 Uhr, drangen unbekannte Personen gewaltsam in ein Wohnhaus der Straße Rosenbaums Hof ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck sowie einen Wandtresor samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Steinfeld - Betriebsunfall

Am Sonntagmorgen, 13. März 2022, stürzte ein 38-jähriger Mann aus dem Führerhaus einer Sattelzugmaschine, welche sich auf einem Betriebshof in der Bahnhofstraße befand und verletzte sich dabei schwer. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 13. März 2022, gegen 14.45 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger aus Lohne gemeinsam mit einem 19-Jährigen aus Lohne als Mitfahrer auf einem unversicherten Kleinkraftrad auf der Steinfelder Straße mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h. Im Zuge einer Verkehrskontrolle konnte der 25-Jährige den Beamten keine Fahrerlaubnis vorlegen. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 13. März 2022, um 10.30 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Steinfeld auf der L846 aus Damme kommend in Fahrtrichtung Steinfeld. Im Kreuzungsbereich zur Handorfer Straße kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Steinpoller. Im Anschluss setzte er die Fahrt über die Handorfer Straße fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Eine aufmerksame Zeugin meldete ihre Beobachtungen der Polizei. Kurze Zeit später konnte der Fahrer auf einem Tankstellengelände festgestellt werden. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 11. März 2022, wurde einem 26-jährigen PKW-Fahrer aus Hagen aufgrund fehlender Fahrerlaubnis die Weiterfahrt untersagt. Noch am selben Abend, gegen 18.30 Uhr, wurde er in Hagstedt erneut fahrenderweise mit einem Transporter-Anhänger-Gespann angetroffen. Ihm wurde ein weiteres Mal die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen die Halterin des Fahrzeuges, eine 77-Jährige aus Hagen, wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil sie zugelassen hatte, dass der 26-Jährige trotz fehlender Fahrerlaubnis ihr Fahrzeug geführt hatte.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 11. März 2022, um 11.15 Uhr parkte ein 53-Jähriger aus Damme seinen Pkw auf einem Parkplatz eines Fleischereifachgeschäftes an der Gartenstraße. Als er um 11.25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung fest. Eine bislang unbekannte Person hatte diesen Schaden vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern und Personalien anzugeben. Die Schadenshöhe beträgt 1.000,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 11. März 2022, um 13.45 Uhr, fuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Neuenkirchen-Vörden auf der Straße Bieste. Hier kam ihr ein landwirtschaftliches Gespann entgegen, welches in einer scharfen Rechtskurve zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr und somit die 29-Jährige dazu nötigte, auszuweichen. Hierbei wurde das Fahrzeug beschädigt. Die Person mit dem landwirtschaftlichen Gespann entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Neuenkirchen-Vörden - Brand einer Kabeltrommel

Am Sonntag, 13. März 2022, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Koppelstraße eine Kabeltrommel in Brand. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vörden, welche mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden.

Dinklage - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 11. März 2022, 16.00 Uhr, und Sonntag, 13. März 2022, 08.00 Uhr, kam es auf einem Schulgelände im Kösters Gang zu diversen Sachbeschädigungen: Bislang unbekannte Personen beschädigten mehrere Mülleimer, eine Laterne und einen Holzzaun. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel: (04443) 977490 entgegen.

Lohne - Versammlung

Am Sonntag, 13. März 2022, zwischen 11.00 Uhr und 11.40 Uhr, fand auf dem Kirchplatz im Ortsteil Brockdorf eine angezeigte Versammlung zum Thema "Solidarität mit der Ukraine" statt. Es nahmen in der Spitze ca. 100 Personen teil. Auf dem Kirchplatz wurde eine Peacezeichen mit gelben und blauen Primeln gelegt. Die Versammlung verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell