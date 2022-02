Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Scheibe eines BMWs eingeschlagen

Rheine (ots)

An der Schillerstraße in Wietesch haben unbekannte Täter die Fensterscheibe eines weißen BWMs eingeschlagen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntag (30.01.22), 19.30 Uhr, und Montag (31.01.22), 06.30 Uhr, zwischen Devesburgstraße und Wieteschstraße. Ob aus dem Auto etwas entwendet wurde, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Autoaufbruch etwas mitbekommen haben. Diese rufen bitte die Wache in Rheine an unter Telefon 05971/938-4215.

