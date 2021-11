Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Jugendliche zünden Informationstafel an.

Lippe (ots)

Sechs bislang unbekannte Jugendliche haben Freitagmorgen (26. November 2021) eine Informationstafel an der Haltestelle "Klinikum" an der Rintelner Straße angesteckt. Sie zündelten dort gegen 7:30 Uhr und stiegen anschließend in einen Bus, der in Richtung Innenstadt fuhr. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Von den sechs Jugendlichen kann lediglich ein Mädchen beschrieben werden. Dieses hatte blondes, schulterlanges Haar und trug eine Brille sowie einen pinkfarbenen Rundschal. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter 05261/9330 entgegen.

