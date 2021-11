Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Mann beleidigt Angestellte und uriniert auf Supermarktgelände.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter betrat am Freitagabend (26. November 2021) den "Nahkauf" in der Langen Straße. Er fragte, ob er eine Toilette benutzen dürfe. Da diese nicht nutzbar waren und der Mann keinen Mund-Nasen-Schutz trug, verwies ihn eine Angestellte aus dem Geschäft. Der Mann beleidigte die Frau und verließ den "Nahkauf". Anschließend urinierte er in einer Ecke des Supermarktgeländes, wo die Einkaufswagen abgestellt werden. Darauf angesprochen beleidigte er gleich mehrere Angestellte und Kunden. Er konnte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei ins Stadtgebiet von Lage entfernen. Der Mann ist etwa 23 bis 25 Jahre, etwa 170 bis 175 cm groß, hat schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Weiterhin habe er "schlechtes Deutsch" gesprochen. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Pullover mit goldenem Muster, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

