POL-LIP: Lemgo. Schuppen aufgebrochen - keine Beute gemacht.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25.-26. November 2021) hebelten Unbekannte die Tür eines Holzschuppens in der Kleiststraße auf. Gestohlen haben die Täter nichts. Möglicherweise fühlten sie sich auch bei der Tatausführung gestört. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2.

