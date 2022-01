Polizei Steinfurt

POL-ST: Münster, Greven, Alkoholisierter Autofahrer flüchtet von Unfallstelle, 43-Jähriger pustet 2,2 Promille

Münster, Greven (ots)

Ein 43-jähriger Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen (30.01.22) gegen 02.29 Uhr auf der Autobahn 1 bei Sprakel mit 2,2 Promille einen Unfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Mann aus Greven war mit seinem Wagen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er plötzlich von diesem nach rechts abkam. Im Verlauf kollidierte er auf dem rechten Fahrstreifen mit einem Lkw. Beide Fahrzeuge hielten zunächst auf dem Seitenstreifen an. Als der Fahrer des Lkws an den Wagen herantrat, nahm er direkt Alkoholgeruch aus dem Pkw wahr. Der 43-Jährige fuhr dann unvermittelt davon. Polizisten entdeckten das beschädigte Auto samt Fahrer anschließend auf dem Schiffahrter Damm in Höhe der Anschlussstelle Greven auf dem Seitenstreifen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei dem 43-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,2 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen nicht zu dem Wagen gehörten. Sie stellten die Kennzeichen, das Fahrzeug und den Führerschein des Mannes sicher. Er musste eine Blutprobe abgeben. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren unter Alkoholeinfluss, dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort, Kennzeichenmissbrauchs und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

