Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Lkw

Rheine (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag (28.01.22), 17.00 Uhr, und Sonntag (30.01.22), 15.30 Uhr, an der Bonifatiusstraße einen Firmen-Lkw aufgebrochen. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 15 geparkt. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge eine Tür des Lkws auf und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Motorflex der Marke Stihl. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell