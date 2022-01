Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Brand einer Papiermülltonne

Nordwalde (ots)

An einem Altenpflegeheim haben vermutlich zwei Jugendliche am Freitag (28.01.) eine Papiermülltonne in Brand gesetzt. Die Unbekannten zogen gegen 20.25 Uhr zunächst die Papiermülltonne des Pflegeheims aus dem Carport an der Emsdettener Straße. Vor dem Carport entzündeten sie die Tonne, die dadurch komplett zerstört wurden. Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. Ein Anwohner beobachtete zur Tatzeit zwei Jugendliche, die in Richtung Zentraler Omnibus-Bahnhof flüchteten. Die beiden waren männlich und etwa 20 Jahre alt. Einer der Jugendlichen war ungefähr 1,80 bis 1,85 Meter groß, hatte eine schmale Statur und trug einen hellen Pullover und eine dunkle Hose. Vom zweiten Jugendlichen ist nur bekannt, dass er ungefähr 1,70 Meter groß war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

