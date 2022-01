Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Hecke angezündet

Lengerich (ots)

Am Sonntag (30.01.) ist die Polizei gegen 21.45 Uhr zu einem Heckenbrand an der Straße Am Bürgerpark gerufen worden. Ein Zeuge beobachtete vier bis fünf Jugendliche, die die Hecke in der Nähe des Generationenparks angezündet hatten. Danach flüchteten die Unbekannten in Richtung Auf der Laer. Die Hecke war auf einer Breite von etwa zwei Metern beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515, entgegen.

