POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Einfamilienhaus, Bewohner waren anwesend

Ladbergen (ots)

An der Schillerstraße sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter hebelten am Freitag (28.01.22) in der Zeit zwischen 17.15 Uhr 20.15 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie das Schlafzimmer. Die Hausbewohner waren zur Tatzeit im Haus, haben aber von dem Einbruch nichts mitbekommen. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

