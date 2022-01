Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in den Kiosk des Berufskollegs

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (27.01.22), 16.30 Uhr, und Freitag (28.01.22), 06.15 Uhr, Zugang zum Kiosk des Berufskollegs an der Wilhelmstraße verschafft. Wie die Täter in das Schulgebäude gelangten, ist noch unklar. In der Cafeteria im Erdgeschoss hebelten die Täter vier von fünf Automaten auf. Angaben zu eventuell gemachtem Diebesgut gibt es bislang nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

