Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Holkonstruktion geht in Flammen auf - Tatverdächtiger angetroffen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.08.2021, gegen 16:00 Uhr, ist eine Holzkonstruktion in der Nähe des Langensteinstadions in WT-Tiengen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ob überhaupt ein Schaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden. In der Nähe konnte ein 41 Jahre alter Mann angetroffen werden, der es sich auf dem "Langenstein" bequem gemacht hatte. Er gab zu, das Feuer gelegt zu haben und wurde in Gewahrsam genommen.

