Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Geländewagen beschädigt Werbeschild - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.08.2021, gegen 17:00 Uhr, ist ein Geländewagen über eine Werbeschild einer Waschstraße in der Industriestraße in WT-Tiengen gefahren. Das Werbeschild wurde beschädigt, der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Es soll sich um einen größeren, weißen Geländewagen mit roten oder ausländischen Kennzeichen gehandelt haben. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell