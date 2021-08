Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Autofahrer geraten aneinander

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.08.2021, kurz vor 13:00 Uhr, sind in der Hautpstraße in Lottstetten zwei Autofahrer aneinandergeraten. Dem vorausgegangen war ein Überholmanöver mit Ausbremsen und einen dadurch verursachten Auffahrunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an den Fahrzeugen entstand. Ein 47 Jahre alter Autofahrer soll zusammen mit einem Beifahrer seinen Kontrahenten, einen 22-jähriger Autofahrer, aus seinem Wagen gezogen, festgehalten und diesen geschlagen und getreten haben. Auch der Angegriffene soll um sich geschlagen haben. Die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen alle drei Beteiligten aufgenommen.

