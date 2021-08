Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Motorradfahrer verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.08.2021, hat sich ein Motorradfahrer auf der K 6546 zwischen Tiefenstein und Görwihl beim Aufprall auf eine Leitplanke leicht verletzt. Der 63-jährige war in der Kurve nach rechts gekommen und dort mit einer Leitplanke kollidiert. Er zog sich Verletzungen an der Hand zu und kam in ein Krankenhaus zur ambulanten Versorgung. Sein Motorrad wurde schwer beschädigt, die Schutzplanke leicht. Auf ca. 10000 Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell