Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Autofahrer kommt von Straße ab - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht, ist auf der K 6566 zwischen Schwerzen und Geißlingen ein Autofahrer verunglückt. Der 21-jährige war von der Straße abgekommen und sein Wagen mit mehreren Bäumen kollidiert. Seine 19-jährige Beifahrerin und er verletzten sich dabei leicht. Beide kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Pkw des Mannes entstand ein Sachschaden von rund 20000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell