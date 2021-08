Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Heranwachsender stürzt in Schacht einer Schule - aufwendige Rettungsaktion

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 14.08.2021, ist ein 18-jähriger Heranwachsender in einen Schacht einer Schule in WT-Waldshut gestürzt. In einer aufwendigen Rettungsaktion konnte der junge Mann gerettet werden. Er zog sich eine Beinverletzung zu und kam ins Krankenhaus. Gegen 01:40 Uhr waren die Rettungskräfte von einem Begleiter des Verunglückten verständigt worden. Zu dritt war man zuvor auf das Dach der Schule geklettert. Aus Unachtsamkeit war der junge Mann in den ca. 20 Meter tiefen Schacht gestürzt. Die Höhenrettung der Feuerwehr barg den Verunglückten mit einer Winde aus dem Schacht. Ein Notarzt war zuvor zu dem Verletzten herabgelassen worden. Ein Rettungshubschrauber befand sich in Bereitschaft vor Ort.

