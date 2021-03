Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Unwetter, nicht angepasste Geschwindigkeit und Sommerreifen führten zu Verkehrsunfällen auf der Autobahn A3

56410 Montabaur (ots)

Am Samstag, den 27.03.2021 kam es zwischen 09:20 und 10:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf der BAB 3 zwischen Montabaur und Dierdorf. Ursache war kurzfristig einsetzender starker Regen, Hagel sowie Schneefall. Die Fahrbahn war zum Teil winterglatt. In der Folge ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit an diese Wetterlage. Zusätzlich waren an den Fahrzeugen schon Sommerreifen montiert. Glücklicherweise wurde bei den Kollisionen mit den Schutzplanken niemand verletzt.

