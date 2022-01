Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, eine Person schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (29.01.22) ist es in Laggenbeck an der Kreuzung Permer Straße/Mettinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-jähriger Saerbecker fuhr gegen 11.20 Uhr mit einem Renault Twingo auf der Permer Straße in Fahrtrichtung Brüder-Grimm-Straße. Im Kreuzungsbereich mit der Mettinger Straße übersah er ersten Ermittlungen zufolge einen Motorradfahrer, der in Fahrtrichtung Velper Straße unterwegs war. Der 57-jährige Ibbenbürener stürzte mit seinem Motorrad und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 2.500 Euro.

