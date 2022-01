Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruch in Praxisräume

Mettingen (ots)

Am Samstag ist die Polizei zu einem Einbruch in die Bischofstraße gerufen worden. Unbekannte sind zwischen Freitag (28.01.22), 16.30 Uhr, und Samstag (29.01.22), 08.30 Uhr, in die Räume einer Ergotherapie-Praxis eingestiegen. Wie die Täter hineingelangten und ob sie Beute machten, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

