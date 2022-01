Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Mehrere Sachbeschädigungen in Kollnau - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom Samstag, 21.01.22, 23:00 Uhr, auf Sonntag, 13:00 Uhr, wurden in Waldkirch, Ortsteil Kollnau mehrere Sachbeschädigungen festgestellt. In der Friedrichstraße wurden an zwei am Straßenrand parkenden Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Weiter wurde auf dem Rathausplatz, an der öffentlichen Toilettenanlage, mehrere Beschädigungen festgestellt.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

