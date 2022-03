POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Diebstahl Am Samstag, 12. März 2022, um 23.00 Uhr, legte ein 20-Jähriger aus Vechta einen Beutel mit seiner Geldbörse und einem Schlüssel auf dem Boden neben einer Parkbank gegenüber der Kirche in Goldenstedt ab. Kurze Zeit später stellte er fest, dass der Beutel samt Inhalt entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen. ...

