Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 16. März 2022, zwischen 6.00 Uhr und 14.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenfahrrad, welches vor einem Fahrradgeschäft an der Straßenseite im Vinner Weg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Rollerdiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 14. März 2022, 20.00 Uhr und Dienstag, 15. März 2022, 13.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Roller von einem Hof in der Kranichstraße. Am Mittwochmorgen, 16. März 2022, fand der Eigentümer seinen Roller ausgeschlachtet hinter einer Baumaufzucht im Herzog-Erich-Weg wieder. Daneben fand er einen zweiten ausgeschlachteten Roller. Bislang ist es noch nicht gelungen diesen Roller zuzuordnen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer des zweiten Rollers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 17. März 2022, fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Dahlienstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren wurde der Konsum von Betäubungsmitteln eingeräumt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 16. März 2022, um 16.45 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Lindern auf der Hasestraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Darüber hinaus wurde mutmaßliches Betäubungsmittel sichergestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. März 2022, 19.00 Uhr und Mittwoch, 16. März 2022, 8.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Vorbeifahren einen geparkten BMW 320d im Bereich des linken hinteren Kotflügels und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug stand vor einem Hotel in der Burgstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 16. März 2022, um 9.45 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf der B 72 von Cloppenburg in Richtung Emstek/BAB1, wobei ein Spanngurt mit Ratsche vom Fahrzeug fiel. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg fuhr kurze Zeit später die B72 in die gleiche Richtung und überfuhr den Spanngurt, so dass ein Schaden an seinem PKW entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 16. März 2022, um 20.45 Uhr fuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Lastrup auf der Bahnhofstraße in Hemmelte in Richtung Lastrup. Er wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Beim Überqueren der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einer 28-jährigen Autofahrerin aus Leer, welche von Osnabrück, B68 kommend, geradeaus in Richtung Cloppenburg fahren wollte. Bei dem Unfall wurde die Frau aus Leer leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell