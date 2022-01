Polizei Bochum

POL-BO: Schwarzer SUV nach Unfallflucht gesucht

Bochum (ots)

Am 12. Januar kam es in Altenbochum zu einer Unfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 42-jährige Bochumerin gegen 7.35 Uhr mit ihrem Auto auf der rechten von zwei Fahrspuren der Wittener Straße in Fahrtrichtung Bochumer Innenstadt unterwegs. Zeitgleich befuhr eine unbekannte Person am Steuer eines schwarzen SUV die linke Fahrspur der Wittener Straße in gleicher Richtung.

Als diese nach Angaben der Bochumerin in Höhe der Hausnummer 321 versuchte, auf die rechte Spur zu wechseln, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Geländewagen das Auto der Frau mit der hinteren Fahrzeugseite touchierte.

Der oder die Unbekannte setzte die Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu kümmern.

Am Pkw der Bochumerin entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Unfallflucht geben können, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell