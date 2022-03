Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kontrollen in der Fahrradstraße

Gestern, zwischen 7.30 Uhr und 8.15 Uhr, wurden erneut Verkehrskontrollen in der Fahrradstraße "Kirchhofstraße" durchgeführt.

Leider zeigte sich den Polizeibeamtinnen und -beamten auch heute ein Bild, das eher nachdenklich stimmt:

Insgesamt gab es 65 Ordnungswidrigkeiten zu ahnden, da AutofahrerInnen die Fahrradstraße als Durchfahrtsstraße nutzten.

Darüber hinaus hatten zwei FahrzeugführerInnen Kinder im Auto nicht gesichert, drei AutofahrerInnen hatten selbst den Gurt nicht angelegt.

Zweimal mussten die Polizeibeamten Verkehrsordnungswidrigkeiten gegen Autofahrer einleiten, da durch ihre Fahrweise Fahrradfahrer gefährdet wurden.

Auch an diesem Tag zeigten sich die kontrollierten VerkehrsteilnehmerInnen wenig einsichtig, teilweise konnte eine aggressive Grundstimmung festgestellt werden.

Die Polizei appelliert: Denken Sie an die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Bitte halten Sie sich an die geltenden Verkehrsregeln und bleiben Sie besonnen.

Die Polizei wird die Kontrollen fortführen und Verstöße konsequent ahnden.

Cloppenburg - Tuning

Am Donnerstag, 17. März 2022, wurde gegen 18.25 Uhr in der Eschstraße ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Dwergte kontrolliert, welcher an seinem PKW insofern Veränderungen vorgenommen hatte, dass er die vorhandenen Frontscheinwerfer durch LED-Technik erweitert hatte. Darüber hinaus hatte er Blinker und Rückscheinwerfer verdunkelt und die Frontscheibe mit Aufklebern versehen. Diese bauartlichen Veränderungen seines PKW hatten ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge.

Um 19.00 Uhr wurde auf dem Marktplatz an der Eschstraße eine 20-Jährige aus Essen (Oldenburg) festgestellt, welche Veränderungen an der Felgen-/Fahrwerkkombination vorgenommen hatte, die ebenfalls ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten. Des Weiteren hatte sie Aufkleber auf der Windschutzscheibe angebracht, durch die die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war.

Um 19.05 Uhr wurde in der Eschstraße eine 21-Jährige aus Lastrup festgestellt, die die Auspuffanlage ihres PKW zum wiederholten Male manipuliert hatte. Diese Manipulationen sorgten ebenfalls für ein Erlöschen der Betriebserlaubnis. Auch die 21-Jährige hatte Aufkleber auf der Frontscheibe angebracht, welche nicht dem erlaubten Maß entsprachen.

Allen drei Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 11. März 2022, 20.30 Uhr, und Samstag, 12. März 2022, 18.00 Uhr, kam es in der Westerlandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem PKW-Anhänger-Gespann gegen den geparkten blauen PKW VW Passat eines 50-jährigen Cloppenburgers und verursachte Sachschaden im vorderen linken Bereich. Anschließend entfernt sich Schadensverursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek OT Garthe - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 17. März 2022, kam es gegen 07.45 Uhr Im Gartherfeld zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-Jähriger aus Bremen befuhr mit seinem PKW und einer 48-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Bremen, mit äußerst geringer Geschwindigkeit die Landesstraße L870 in Fahrtrichtung Schneiderkrug. Eine von hinten herannahende 21-jährige Fahrzeugführerin aus Großenkneten erkannte den langsam vor ihr fahrenden PKW 51-Jährigen zu spät und fuhr diesem auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des 51-Jährigen in die Leitplanke der Gegenfahrbahn gedrückt. Der PKW der Unfallverursacherin drehte sich um 180 Grad. Alle drei Personen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt insgesamt 8000 Euro.

Löningen OT Evenkamp - Buntmetalldiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 14. März 2022, 00.00 Uhr, und Donnerstag, 17. März 2022, 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Evenkamper Straße die Kupfer-Dachrinne und -Fallrohre von der dortigen Bushaltestelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Am Mittwoch, 16. März 2022, gegen 16.45 Uhr, wurden im Zuge einer Verkehrskontrolle eines 17-jährigen Jugendlichen aus Lindern an der Bushaltestelle bei der Gelbrinkschule Betäubungsmittel aufgefunden werden. Diese wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Jugendliche wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben.

