Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Versuchter Einbruch in Grundschule

Nettetal-Breyell (ots)

Zeuge vertreibt Einbrecherduo

Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Biether Straße in Breyell ein lautes Klirren von der dortigen Grundschule. Er sah nach dem Rechten und bemerkte zwei Männer, die sich an einem Fenster zu schaffen machten. Der Zeuge klopfte lautstark gegen einen Zaun, so dass die Täter das Weite suchten. Die Fluchtrichtung ist unbekannt. Die Polizei bedankt sich für das umsichtige Verhalten des Anwohners und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in Breyell gesehen haben, sich an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken zu wenden. Telefonisch erreichbar sind die Ermittler über die Nummer 02162/377-0. /wg (838)

