Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW der Marke Audi

WasserlieschWasserliesch (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 27.11.20 gegen 17:15 Uhr bis Sonntag, den 29.11.20 gegen 14:00 Uhr, kam es in Wasserliesch in der Römerstraße Höhe Hausnummer 90 an einem dort geparkten dunkelgrauen PKW Audi A6 zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die vordere und hintere Tür der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Schlüssel.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000EUR.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

PK Gerhardt



Telefon: 06581-91550





