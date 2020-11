Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Überholmanöver endet mit Körperverletzung

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Am 28.11.2020 gegen 15:50 Uhr kam es nach einem Überholmanöver auf der B41 in Fahrtrichtung Birkenfeld an der Abfahrt Enzweiler zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Hierbei wurde der Fahrer eines braunen Nissans zum Opfer, nachdem er vom Fahrer eines dunklen Mercedes SUV´s, als beide Fahrzeuge verkehrsbedingt hielten, körperlich angegangen und verletzt wurde. Vorausgegangen waren mehrere riskante Verkehrsmanöver des dunklen Mercedes. Dieser ist zugelassen im Kennzeichenbereich Bad Kreuznach.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zum vorgenannten Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 zu melden.

