Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall, Fahrradfahrer fährt gegen geparkten PKW

KordelKordel (ots)

Am Samstag, 28.11.2020, gegen 17:43 Uhr, kam es in der Ehranger Straße in Kordel zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer fuhr aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

