Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfall beim Abbiegen - Radfahrerin schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwoch gegen 13.40 Uhr bog ein 71-jähriger Autofahrer aus Viersen von der Bücklersstraße nach links auf die Venloer Straße ab. Für den Viersener war möglicherweise nicht ersichtlich, in welche Richtung eine Radfahrerin fahren wollte, die nach Zeugenangaben in einem großen über die Kreuzung fuhr. Als der Autofahrer fast abgebogen war, stieß er mit der Radfahrerin zusammen. Die 60-jährige Viersenerin stürzte und wurde dabei verletzt. Zur stationären Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Viersen zu wenden. Rufnummer: 02162/377-0. /wg (836)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell