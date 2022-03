Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 19.03.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen/Vörden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag den 18.03.2022, gegen 14:56 Uhr, befährt ein 42-jähriger aus Vörden die Osnabrücker Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergeben sich Verdachtsmomente für eine Alkoholbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,62 Promille. Dem Mann erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 18.03.2022, gegen 21:35 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Vechta mit einem PKW die Rudolf-Diesel-Straße in Vechta. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest wurde vom Fahrzeugführer abgelehnt. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 20-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Körperverletzung

Am 19.03.2022, 03:20 Uhr, kommt es vor einer Gaststätte am Bremer Tor in Vechta zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 18-jähriger aus Vechta wird hierbei von einer anderen Person mit den Fäusten geschlagen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 19.03.22, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger aus Steinfeld mit seinem PKW im Bereich Ihorst die Bundesstraße 214. Bei einer Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Es wurde daraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf den Steinfelder wartet nun ein Strafverfahren.

Schwerlastkontrollen im Landkreis Vechta

In der vergangenen Woche wurden an zwei Tagen im gesamten Landkreis Vechta durch Polizeibeamte des PK Vechta gezielte Schwerlastkontrollen durchgeführt. Die Kontrollen führten zu einer Beanstandungsquote von 80 Prozent. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf den Verkehr mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und führte zu diversen Verstößen im Zusammenhang mit einer Überladung der Fahrzeugeinheiten. In der Spitze war ein Fahrzeug um bis zu 15 Prozent überladen, welches neben der Einleitung eines Verfahrens zur Untersagung der Weiterfahrt führte. Beim Ladegut handelte es sich um bei der Landwirtschaft anfallende Produkte (Fäkalien) sowie Kartoffeln. Bei einem schwedischen Transporter wurde festgestellt, dass die Ladung unzureichend gesichert und das Fahrzeug nicht mehr zugelassen war. Weiterhin führte der 24-jährige Fahrer aus Rheine keine Arbeitszeitnachweise, so dass eine Überprüfung seiner Fahrtzeiten nicht durchgeführt werden konnte. Im Weiteren wurden Verfahren nach Verstößen gegen die Lenk/ Ruhezeiten sowie Tierschutztransportverordnung eingeleitet.

