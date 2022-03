Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Verkehrsunfall im Gegenverkehr - Bassum, Auffahrunfall mit vier Verletzten - Rehden, Pkw-Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall

Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer ist gestern aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Pkw eines 54-jährigen Fahrers kollidiert. Der 39-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf der Brinkumer Straße von Brinkum Richtung Leeste. Verletzt wurde niemand, aber beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25000 Euro beziffert.

Syke - Fahrradfahrerin verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16.40 Uhr in Syke, Steinkamp, wurde eine Radfahrerin leicht verletzt. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin wollte nach links in die Wilhelmstraße abbiegen und wurde in dem Moment von einer 38-jährigen Fahrradfahrerin überholt, die in Richtung Herrlichkeit unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Twistringen - Diebstahl

Vom Gelände einer Twistringer Firma, Am Südkamp, wurde in der Zeit von Mittwoch, 8.00 Uhr, bis Donnerstag, 7.00 Uhr, ca. 200 m Kabel im Wert von ca. 3000 Euro entwendet. Auf Grund des hohen Gewichtes muss es sich um mehrere Täter handeln, die sich im rückwärtigen Bereich der Firma gewaltsam Zutritt verschafft haben. Wem etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Bassum - Auffahrunfall mit vier Verletzten

Auf der Landesstraße in Bramstedt ist es am Donnerstag um 7:40 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer hat die Geschwindigkeits-Verringerung des vorausfahrenden Fahrzeugs zu spät erkannt und ist auf den VW aufgefahren. Durch den Aufprall sind die beiden Mitfahrer des Fahranfängers sowie der VW-Fahrer und sein Beifahrer verletzt worden. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 9000 Euro.

Rehden - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Eine Verkehrskontrolle der Polizei am gestrigen Donnerstag gegen 13.50 Uhr auf der Nienburger Straße endete unangenehm für einen 31-jährigen Pkw-Fahrer. Er konnte nicht nur keinen Führerschein vorzeigen, sondern stand auch unter dem Einfluss von Drogen. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Scholen,B 61 - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 11.20 Uhr befuhr ein 23-jähriger Sulinger mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 61 aus Richtung Bassum in Richtung Sulingen. Ausgangs einer Rechtskurve überholte er einen Lkw, übersah hierbei jedoch einen entgegenkommenden Lkw. Der entgegenkommende Lkw-Führer fuhr ganz rechts an den Fahrbahnrand. Der 23-jährige Sulinger stieß mit seinem Pkw zunächst gegen den entgegenkommenden Lkw und wird danach an den überholten Lkw geschleudert. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigen dann noch einen weiteren Pkw. Zum Glück wurde niemand verletzt. Am Pkw des 23-jährigen Sulingers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

