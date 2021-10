Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/49-Jähriger fährt unter Drogeneinwirkung

Coesfeld (ots)

Am 18. Oktober 2021 um 7:35 Uhr kontrollierte die Polizei in Dülmen auf dem Ostdamm/Tuzostraße einen Kleinkraftradfahrer. Den Beamten fielen während der Kontrolle die geröteten und stark erweiterten Pupillen des 49-Jährigen auf. Der vor Ort durchgeführte Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und in einem Krankenhaus in Dülmen entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann aus Dülmen bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell