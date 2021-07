Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz (KA) Karlsruhe-Mühlburg - Drei Außenbordmotoren nach Einbruch aus einer Lagerhalle entwendet - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag, 04.07.2021, auf Montag, 05.07.2021, in eine Lagerhalle in der Südlichen Uferstraße in Karlsruhe-Mühlburg ein. In der Halle wurden an drei abgestellten Motorbooten die Außenbordmotoren entwendet. Ein weiterer Außenbordmotor wurde demontiert und beschädigt zurückgelassen.

Um das Diebesgut abzutransportieren, öffneten die Täter das verschlossene Zugangstor der Lagerhalle und befuhren diese mit einem Transportfahrzeug.

Über die Höhe des Diebstahlschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der verursachte Sachschaden liegt bei ca. 30.000 EUR.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe laufen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0721 / 597150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: (07161) 616-1220 oder -3333 E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell