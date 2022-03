Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Zeitraum vom 18.03. bis 19.03.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++Fahren unter Alkoholeinfluss+++

26169 Friesoythe, Bundesstraße B401, Kampe

Am Freitagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, wurden die Beamten der Polizei Friesoythe zu einer vermutlich betrunkenen PKW-Fahrerin auf der Bundesstraße 401 im Bereich Kampe gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie die Fahrerin während der Fahrt Alkohol konsumierte und anschließend auf einem Pendlerparkplatz parkte. Die Beamten konnten bei der 22-jährigen Fahrerin einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alcotest im Krankenhaus Friesoythe ergab einen Wert von 3,22 Promille. Der Führerschein der jungen Frau wurde beschlagnahmt.

+++Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss+++

26219 Bösel, Overlaher Straße

Ein 21-jähriger Mann aus Edewecht ist in der Nacht von Freitag auf Samstag nach einer Feier mit einem PKW aus Edewecht nach Bösel gefahren. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe konnte den PKW auf der Overlaher Straße in Fahrtrichtung Bösel gegen 00:20 Uhr antreffen. Noch bevor eine Kontrolle durchgeführt werden konnte, kam der PKW in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kam zwischen zwei massiven Eichen auf einer neu angelegten Hofeinfahrt zum Stehen. Hierbei wurde die Ölwanne des PKW aufgerissen und das Motoröl verteilte sich auf der Hofeinfahrt. Als die Kollegen an den PKW herantraten setzte der Fahrer seine Fahrt fort und versuchte in Fahrtrichtung B401 zu flüchten. Nach etwa 2 Kilometern kam der PKW aufgrund eines Motorschadens zum Stehen. Der Mann wurde an seinem Fahrzeug beim Versuch fußläufig zu fliehen festgenommen. Da der Verdacht bestand, dass der Mann neben Alkohol auch Drogen konsumiert hat, wurde er anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Oldenburg verbracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins war, konnte dieser nicht beschlagnahmt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell