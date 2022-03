POL-CLP: Pressemitteilung Polizei Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Diebstahl von zwei E-Scootern Am Samstag, den 19.03.2022, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr - 15.30 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei E-Scooter, die am Dersasportpark (Am Freibad 1), dortiger Fahrradstand, verschlossen abgestellt wurden. Bei den E-Scootern handelt es sich um das Modell Ninebot mit blauen Versicherungskennzeichen. Zeugen ...

