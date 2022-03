Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus PKW

Zwischen Samstag, 19. März 2022, 20.00 Uhr, und Sonntag, 20. März 2022, 13.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Barßeler Straße aus dem PKW eines 42-jährigen Cloppenburgers dessen Gürteltasche der Marke LABEL 23 samt Inhalt (u.a. Führerschein, Personalausweis, Krankenversicherungskarte, EC-Karte). Der PKW des Geschädigten stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Discounters. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl

Am Sonntag, 20. März 2022, zwischen 07.30 Uhr und 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Altenheim an der Friesoyther Straße Bargeld aus der Handtasche einer 73-jährigen Bewohnerin. Die Handtasche befand sich zum Tatzeitpunkt in ihrem Zimmer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

