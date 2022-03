Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Garrel

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Brand eines besetzten Schweinestalles

Am Dienstag, 22. März. 2022, 11.50 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in Garrel, Hinterm Esch, gemeldet. Bereits bei der Anfahrt zum Brandort konnten die eingesetzten Polizei- und Rettungskräfte eine hohe Rauchsäule über den Brandort feststellen. Offensichtlich stand ein mit rund 720 Schweinen besetzter Schweinestall in Vollbrand. Um den Brand ablöschen zu kommen wurden zahlreiche Feuerwehrkräfte alarmiert, insgesamt kamen die Feuerwehren Garrel, Cloppenburg, Bösel und Friesoythe mit rund 150 Feuerwehrkräften vor Ort zum Einsatz, darunter auch zwei Drehleiterfahrzeuge, da das Dach komplett in Brand stand. Auch ein ABC-Trupp wurde alarmiert. Durch den fortgeschrittenen Brand konnten die im Stall befindlichen Schweine nicht mehr gerettet werden, die Tiere die noch lebten, mussten vor Ort notgeschlachtet werden. Der 800qm große Stall wurde komplett zerstört, der Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro beziffert. Nach ersten Ermittlungen vor Ort ist ein technischer Defekt als Brandursache nicht auszuschließen, da der Brand offensichtlich im Bereich der Ventilatorentürme ausbrach. Die genaue Brandursache muss jedoch noch in den nächsten Tagen ermittelt werden, das ist aktuell noch nicht möglich. Neben den Feuerwehren waren noch das DRK mit zwei Fahrzeugen, das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg und ein Betreuungsteam im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell