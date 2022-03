Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verfolgungsfahrt mit Straßenverkehrsgefährdung

Am Dienstag, den 22. März 2022, um 06:43 Uhr, sollte ein 47-jähriger Mann in seinem PKW (roter Opel) durch die Polizei kontrolliert werden, da die Hauptuntersuchung an seinem PKW überfällig war. Als die PolizeibeamtInnen an sein Fahrzeug herantraten fuhr er allerdings mit seinem PKW davon. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, während der der 47-jährige allerdings sämtliche Anhaltesignale ignorierte. Während der Verfolgung kam es zu einer gefährlichen Situation auf der Kreuzung Barßeler Straße Ecke Scheefenkam. Dort missachtete der Fahrer eine rote Ampel und kollidierte beinahe mit einem, aus dem Scheefenkamp kommenden, größeren, weißen Kastenwagen mit Firmenaufschrift. Der 47-jährige konnte schlussendlich im Bereich Sedelsberg gestoppt und kontrolliert werden. Zeugen zu der Situation auf der Kreuzung Barßeler Straße Ecke Scheefenkamp, insbesondere der Fahrer des weißen Firmenfahrzeuges werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe unter 04491-93160 zu melden.

Barßel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 22. März 2022, um 07:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Oldenburger Straße/Schleustenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus Barßel übersieht einen 56-jährigen Fahrzeugführer aus Rhauderfehn. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem sich die 48-jährige leicht verletzt.

Barßel - Diebstahl aus KFZ

In der Zeit zwischen Montag, den 21. März 2022, 17:00 Uhr, und Dienstag, den 22. März 2022, 05:15 Uhr, entwendeten unbekannte Personen aus einem in der Kinaustraße abgestellten Firmenfahrzeug diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell