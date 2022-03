Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 23.März 2022, gegen 13.00 Uhr, kam es auf der Barßeler Straße zu einer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem roten Schulbus die Barßeler Straße in Richtung Kampe, streifte den Außenspiegel eines entgegenkommenden LKW, und setzte seine Fahrt ohne Klärung des Sachverhalts fort. Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Bösel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, den 23.März 2022, gegen 15.38 Uhr, befuhr ein 45-jähriger aus Bremen mit seinem PKW die Kampstraße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung zur Hülsberger Straße wollte er diese überqueren und missachtete die Vorfahrt eines 68-jährigen Böselers, der mit seinem PKW die Hülsberger Straße befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro.

