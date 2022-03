Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 23. März 2022, gegen 08:10 Uhr, kam es auf der L873 in Fahrtrichtung Visbek zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus Visbek beabsichtigte, nach links in Richtung Hagstedt abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 38-jährigen Fahrzeugführer aus Ankum. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fahrzeugführerin schwer und der Fahrzeugführer leicht verletzte. Beide Unfallbeteiligten wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Neuenkirchen-Vörden - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Tatzeitraum 19.03.22, 11:00 Uhr, bis 23.03.22, 15:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Bahnhofstraße Zutritt über ein rückwärtiges Fenster zu einem leerstehenden Wohnhaus und durchwühlten diverse Schränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 23.03.22, 17:54 Uhr, befuhr ein 14jähriger Radfahrer aus Damme mit seinem Fahrrad den Broermanns Hof in Fahrtrichtung Im Hofe. Als ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Badbergen mit seinem Pkw das Parkplatzgelände verließ und auf den Broermanns Hof fuhr, übersah er den von links kommenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Pkw und am Fahrrad.

