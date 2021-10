Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen an Pkw

Wasserliesch (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 09.10.2021, 13.00 Uhr und Sonntag, 10.10.2021, 11.00 Uhr wurden in der Mühlenstraße in Wasserliesch zwei Fahrzeuge durch unbekannte/n Täter beschädigt. Die beiden Fahrzeuge, ein schwarzer BMW 420i und ein grauer VW Golf standen ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand. Unbekannte/r Täter beschädigten vermutlich im Vorbeigehen mit einem Schlüssel die jeweilige Fahrerseite. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, unter der Telefonnummer 06581-91550, in Verbindung zu setzen.

