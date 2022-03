Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Diebstahl eines Fahrrads

Am Montag, 21. März 2022, wurde in der Zeit von 07.45 bis 12.30 Uhr ein verschlossenes, an der BBS-Cloppenburg abgestelltes Mountainbike der Marke Hercules entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Feuer

Am Donnerstag, 24. März 2022 um 15.35 Uhr, verursachte ein Jugendlicher aus Cloppenburg ein Feuer in einem Schacht am Notausstieg der B72/213. Durch einen Anwohner konnte dieses noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden konnte. Diese rückten mit zwei Fahrzeugen zum Einsatzort aus. Den Cloppenburger erwartet nun ein Strafverfahren.

Cloppenburg - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Donnerstag, 24. März 2022 um 23.29 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Cloppenburg, mit seinem Kleinkraftrad die Lindenallee. Als die Beamten beabsichtigten, das Kraftfahrzeug zu kontrollieren, flüchtete dieser, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Am Vortag hatte es in den Abendstunden bereits einen gleichgelagerten Vorfall mit dem jungen Mann gegeben. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 24. März 2022 um 07.45 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Löningen, mit seinem Pkw die Hagenstraße in Richtung Osterstraße. Er bog in den Hagenweg ein, um anschließend zu drehen und in die Hagenstraße zurück, Richtung Kreisverkehr zu fahren. Beim Herausfahren aus dem Hagenweg übersah er einen 57-Jährigen aus Cloppenburg, welcher mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg, ebenfalls in Richtung Kreisverkehr, unterwegs war. Dieser wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Cloppenburg - Tödlicher Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Am Donnerstag, 24. März 2022 um 14.43 Uhr, kam ein 83-Jähriger aus Cloppenburg auf der Teichstraße von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen, verstarb der Mann vor Ort. Aus bisheriger Sicht, steht das Ableben des Mannes in keinem kausalen Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 24. März 2022 um 19.15 Uhr, beabsichtigte ein 18-Jähriger aus Lastrup mit einem Krad vom Rastplatz Lastrup-Nord auf die B213 in Richtung Löningen zu fahren. Aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit stürzte er, das Krad kollidierte anschließend mit einem Verkehrszeichen. Der junge Mann wurde durch den Sturz leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Lindern - Sachbeschädigung einer Straßenlaterne

Zwischen Freitag, 18. März 2022 15.00 Uhr und Montag, 21. März 07.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den Glaseinsatz einer Straßenlaterne, auf dem Parkplatz vor der Grund- und Oberschule in Lindern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lindern unter 05957-96779-0 entgegen.

Löningen - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, 24. März 2022 in der Zeit zwischen 09.30 und 11.30 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Marie-Curie-Straße und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432-80384-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell